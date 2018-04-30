Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

Bürokrat Ali Recep Nazlı, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti'den 27. dönem Diyarbakır milletvekili aday adayı olan Nazlı, yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, AB ve dış ilişkiler genel müdürlüğü ile bakanlık müşavirliğinin de aralarında bulunduğu birçok yerde görev aldığını belirtti.

AK Parti bünyesinde Türkiye ve memleketi Diyarbakır'a faydalı olma gayesinde olduğunu belirten Nazlı, "Diyarbakır'ın ekonomik ve kırsal kalkınmasına katkıda bulunacak çok sayıda proje hazırladık. Bunları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

Seçime hazır olduklarını belirten Nazlı, aday adayı olan diğer arkadaşlarına bu yolculukta başarılar dilediğini, sürecin sonunda aday olacak arkadaşlarının Türkiye'ye fayda sağlayacağından şüphelerinin olmadığını aktardı.