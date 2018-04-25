Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekili aday adaylığı başvurularının 29 Nisan'a kadar devam edeceğini, bu süreç sona erdikten sonra resmi sürecin işleyeceğini bildirdi.

Başkan Taş, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının başladığını ifade etti.

Başvuru sürecinin 29 Nisan'da sona ereceğini aktaran Taş, şunları kaydetti:

"24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti'mizden milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin başvuru işlemleri il başkanlığımızda oluşturulan milletvekili aday adaylığı başvuru komisyonunca kabul edilecektir. 29 Nisan 2018 Pazar akşamı sonuna kadar başvurular devam edecektir. Aday adaylığı sürecimiz bittikten sonra resmi süreç işleyecek. Milletvekili adaylık başvurusu sırasında il başkanlığımızdan alınacak basılı formlar el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle, bizzat yapılacaktır. Başvuru aidatını yatırmayanların başvurusu işleme konulmayacaktır. Adayın başvuru aidatını yatırdığına dair makbuz sureti başvuru formuna eklenecektir. Başvuruya eklenecek belgeler ise arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (milletvekili adaylığı için olduğu belirtilecek ve adliyeden alınacak), diploma sureti (başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak), nüfus cüzdanı sureti (T.C. kimlik numarası bulunacak ve nüfus müdürlüklerinden alınacak), askerlik durum belgesi, banka dekontu (başvuru aidatının yatırıldığına dair), 2 vesikalık fotoğraf, adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi istenecektir."

Taş, milletvekili adaylık başvurusunda bulunacak kimselerin 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 10. ve 11. maddelerine göre şartları taşıması gerektiğine dikkat çekti.

Aday adaylığı sürecinde AK Parti'ye Antalya'da ilginin yoğun olacağının altını çizen Taş, "AK Parti Antalya İl Başkanlığına yapılacak aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının hemen ardından başvurular genel merkeze teslim edilecek. Bu süreçte partimize ilgilinin her zamanki gibi yoğun olacağını ve sürpriz aday adaylarının olacağını düşünüyorum. 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı sürecimizin ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum."