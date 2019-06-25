Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendileri için asıl önemli olanın,...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendileri için asıl önemli olanın, milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesi olduğunu belirterek, "Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendileri için asıl önemli olanın, milli iradenin en sağlıklı, en güvenli, en şaibesiz şekilde tecelli etmesi olduğunu belirterek, "Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir." dedi.
Kaynak: AA
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