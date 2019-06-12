Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak.

Kaynak: AA
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