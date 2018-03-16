Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şu anda 780 bin kilometrekare, buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti, kendine göre bazı parseller yaptı, ondan sonra korkunca da 'Bizim oralarda böyle bir hesabımız yok' dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları, programları elimizde. Bunların hepsini çıkarıyoruz. Nasıl Feto'nunkileri çıkartıyorsak, bunları da çıkartıyoruz."