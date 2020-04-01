Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Haberler
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına değinerek, "Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü...

01.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:06
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına değinerek, "Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok ve yasalar da zaten buna müsaade etmiyor." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde, video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile yaptığı toplantının açılış konuşmasında, "Ümidimiz acımızdan büyüktür." anlayışıyla bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlı olduklarını söyledi.

Esasen bu tür kampanyalardan toplanan meblağların devlet olarak verdikleri desteklerin yanında çok küçük bir tutarı ifade ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada özellikle bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu anda bütün bu kampanyalar, sadece devletimizin yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir ve bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz ve bunun yanında da yine aynı şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla yürütülmektedir.

Burada birçok belediyemiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olursa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok ve yasalar da zaten buna müsaade etmiyor."

"Şu anda iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli olanın rakamdan ziyade milletin zor günlerde birliğini, beraberlerliğini ve dayanışmasını göstermek olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün beraber olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, bugün hala siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, ana muhalefetmiş, diğerleriymiş böyle bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız."

Şu anda iktidar olarak gerekli uyarıyı yapmak zorunda olduklarını ve bunu yaptıklarını dile getiren Erdoğan, kendisi ve kabine üyelerinin maaşlarından yaptığı bağışlarla başlayan kampanyanın iş dünyası, hayırseverler ve vatandaşlarca sahiplenildiğini anlattı.

"Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, birçok spekülasyonların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu spekülasyonlarda, 'devletin para toplamaya, devletin af edersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği' gibi çirkin yaklaşımlar... Şu anda devletimizin ülke genelinde yaptığı yatırımlar, tüm sağlık teşkilatlarımızla tüm içişleri teşkilatıyla jandarmamızla askerimizle yaptığımız yatırımlar, atmış olduğumuz adımlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunu da cevabını onlara verir. "

"Yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz"

Bu noktada bütün hassasiyetleriyle tüm hastaneleri devreye soktuklarını anlatan Erdoğan, "Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi şehir hastanelerinin sayısı niye bu kadar az diye bunu konuşmaya başladılar. İşte bunlar ne denli ufuksuz olduklarını gösteriyor. Biz ise şu anda ardı ardına yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışlarının süratlendiğini belirten Erdoğan, 29 Nisan'da İkitelli'deki şehir hastanesini açacaklarını, mayıs ayının sonunda da onun diğer etaplarını devreye sokacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete, kurallara riayet edeceği ve ikazlara harfiyen uyacakları konusunda güvendiklerini anlatarak, "Sokakları olabildiği kadar boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, imanın alametlerinden saydığımız temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sıkıntılı dönemde fedakarca görev yapan sağlık personeli, güvenlik güçleri, gıda ve temizlik üretimi ile tedarik zincirlerinde görev yapanlara teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle de maske üretiminde okullarımızdan Milli Savunma Bakanlığımıza kadar sektörün içinde yer alan kurumlarımıza kadar, gerek N95 gerek diğer maske üretiminde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Hem ülkemizde hem de birçok dost ülkelerin taleplerine de bu arada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bununla kalmıyoruz tulum üretiminde, eldiven üretiminde yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu konuda da yine sektörün içinde olanları tebrik ediyorum.

Aynı şekilde sınırlarımız içinde ve ötesinde ülkemizi hedef alan hain saldırılara karşı vatan savunması yapan tüm kahramanlarımıza da şükranlamızı ifade ediyorum. Gerek Irak'ın kuzeyinde, gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek İdlib'de gerek Libya'da şu anda kahramanlarımızın verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak tarihe altın harflerle yazılan bu fedakarlıkları asla unutmayacağız. "

(Sürecek)

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Ev halkı, kaza yaparak bahçelerine düşen aracı uçak sandı
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 110 yaşındaki Diyarbakırlı kadın, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler...
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
Engelli kızı için sıfır araba alan emekli vatandaş, araçta sürekli arıza çıkmasıyla mağdur oldu
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Karantina altındaki köyde saman bitince jandarma saman taşıdı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Dilan Çıtak Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Rüştü Reçber Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Polis Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 18:22:23. #1.15#
title