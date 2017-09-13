Erdoğan, Heykelinin Yapılmasına Tepki Gösterdi: İstemiyorum, Değerlerimize Ters

ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına yapılan Kocaeli'ndeki heykelle ilgili açıklama yaptı. "Duyunca ben çok çok üzüldüm" diyen Erdoğan, "Değerlerimize terstir. Ben heykelimin yapılmasını istemiyorum, heykel değil hizmete yönelik eserler yapsınlar." diyerek başkanlara uyarıda bulundu.,

İşte Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

"ÇOK ÜZÜLDÜM, DEĞERLERİMİZE TERS"

"Şahsımın heykel veya benzer görsellerini yapmışlar, tabii bunu duyunca ben çok üzüldüm. Bir defa bu bizim değerlerimize terstir. Ben ne heykelimin dikilmesini, ne masklar yapılmasını, ne bu tür görseller yapılmasını istiyorum. Bizim belediyelerimiz, bir defa bunları kaldırttık ayrı mesele, bundan sonra lütfen bu yanlışlara tevessül etmesinler, heykel değil, hizmete yönelik eserler diksinler."