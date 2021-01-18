Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı"