Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti...
18.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:28
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan