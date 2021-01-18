Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti...
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti...

18.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:28
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan

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