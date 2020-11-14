Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle...
14.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:58
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle yatırımlarla eserlerle tanıştırmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük