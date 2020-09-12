Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer vardır.
12.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:20
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer vardır."
Kaynak: AA