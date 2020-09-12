Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer vardır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer vardır." Kaynak: AA