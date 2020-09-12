Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer vardır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:
12.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:20

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her türlü görüşe yer vardır."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Erol Evgin Demet Akalın Fatih Artman
Spor Adem Büyük Metin Oktay Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Tarım Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti çatısı altında, terör ve şiddetle... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 20:20:41. #1.15#
title