Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum."
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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