Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum." - Haberler
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum."

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan sapmadık"

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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