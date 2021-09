Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ak Parti, kuruluşuna giden süreçten başlayarak teşkilat mensuplarının görüşlerine daima önem ve öncelik veren bir parti olmuştur." dedi.

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunacakları yatırımların Kahramanmaraş'a ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eserlerin kazandırılmasında emeği geçen tüm bakanları, ekipleri, belediyeleri ve kurumları tebrik etti.

Erdoğan, il ziyaretleriyle bir taraftan halkın nabzını tutarken diğer taraftan da teşkilat mensuplarıyla istişare ettiklerini belirterek, "Genişletilmiş İl Danışma Toplantılarımız ahdimizi yenilediğimiz, dava ve yol arkadaşlığımızı güçlendirdiğimiz en önemli platformlardır." diye konuştu.

"Her reformun, her başarının altında sizlerin imzası var"

Teşkilatların fikirleri, değerlendirmeleri, telkin ve tespitlerinin kendileri için altın kıymetinde olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi kademede görev yaparsa yapsın bu teşkilatın her bir ferdi, partimizin şehirlerdeki uç beyleridir. AK Parti, kuruluşuna giden süreçten başlayarak teşkilat mensuplarının görüşlerine daima önem ve öncelik veren bir parti olmuştur. Nitekim son 19 yılda ülkemizin karşılaştığı her badireyi sizlerin destekleri, sizlerin gayretleriyle aştık. Türkiye'yi tarih sahnesine yeniden taşıyan vizyon projelerine sizlerle beraber imzayı attık. Kazandığımız her seçimin, hayata geçirdiğimiz her reformun, elde ettiğimiz her başarının altında sizlerin imzası var.

AK Parti'nin 19 yılı iktidarda olmak üzere 20 yıldır sürdürdüğü ülke ve millete hizmet yolculuğunda sizler bize gönüldaşlık yaptınız, yoldaşlık ettiniz. Duanızla, desteğinizle bize hep umut ve cesaret aşıladınız. Zorluklar karşısında mücadele azmimizi, sıkıntılar karşısında direniş irademizi siz bilediniz. Ülkemize yönelik operasyonların tamamında birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak bizlere siz güven verdiniz. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenler, karşılarında edelerin basiretini buldu. Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler, karşılarında Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ferasetini buldu. Türkiye'yi Suriyeleştirmeye çalışanlar, karşılarında birbirini Allah için seven edelerin dayanışmasını buldu."

Erdoğan, Kahramanmaraş'ın etnik, mezhebi ve kültürel fay hatları üzerinden yapılmak istenen tüm provokasyonların hiçbirine prim vermediğini ve oyuna gelmediğini ifade ederek, "Bir asır önce Sütçü İmam nasıl istiklalimize sahip çıktıysa, onun torunları da yeni Türkiye'nin istikbal mücadelesini canları pahasına sahiplendi. Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için gayret gösteren bütün dava arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

"Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan şair Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına" şiirindeki "Müslüman yürekler bilirim daha/Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet/Eller bilirim haşin, hoyrat, mert/Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır/Her kırışığı sorulacak bir hesabı/Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır" dizelerini aktaran Erdoğan, "Kızdı mı cehennem, sevdi mi cennet kesilen tüm edelere, kuruluşundan itibaren AK Parti'yi bağrına basan, AK Parti'yi destekleyen tüm kardeşlerime şahsım, teşkilatım adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

