Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz.