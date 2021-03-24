Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz."
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz."

24.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:00
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: 'Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz.'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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