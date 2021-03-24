Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz."
24.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:00
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay