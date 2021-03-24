Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara...
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara...

24.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:47
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: 'Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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