Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara...
24.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:47
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dinamik iktisadi yapımız, mali disiplinimiz, serbest piyasa ekonomisine bağlılığımızla, şoklara dayanıklı olduğumuzu defalarca ispatladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay