Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi olarak dünyada ilk sıralarda yer alacaktır.