Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına...
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına...

24.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: 'Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi olarak dünyada ilk sıralarda yer alacaktır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi olarak dünyada ilk sıralarda yer alacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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