Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına...
24.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi olarak dünyada ilk sıralarda yer alacaktır.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa da Türkiye, geleceğin en büyük hava yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi olarak dünyada ilk sıralarda yer alacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay