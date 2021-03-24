Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar...
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar...

24.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:16
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: 'Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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