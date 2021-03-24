Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık.