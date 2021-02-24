Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir...
24.02.2021 18:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:12
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda, değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Eğer İstanbul'u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halinize. Böyle bir durumda, değil Türkiye'ye dünyaya sığamazsınız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel