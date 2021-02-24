Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Kongreler) Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda...
24.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:02
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Kongreler) Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldılar.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Kongreler) Bu süreçte ilçe teşkilatlarımızda yüzde 70'i, il teşkilatlarımızda 65'i bulan oranlarda yeni isimler bayrak yarışında nöbeti devraldılar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan