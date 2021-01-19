Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var...
19.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:02
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu