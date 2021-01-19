Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları hem hükümet hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız."