Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz."
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz."

21.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:10
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan

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