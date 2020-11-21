Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz."
21.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:10
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Saniye Hülya Çorakçı Ertan