Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul milletvekilleriyle buluştu: (3)

29.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:46

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, aylar önce mülteciler konusunda Türkiye'ye yeterli desteğin verilmemesi durumunda sınır kapılarını açmak zorunda kalacaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Rahatsız oldular, inanmadılar bizim bu söylediklerimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık, şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu, kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün 25-30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." dedi.

Partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelen Erdoğan, Suriye'de tüm sınır hattı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgeyi bilfiil oluşturmak için şu anda çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Barış Pınarı Harekatı bölgesinin sağındaki ve solundaki bölgelerde bize verilen sözlerin tutulmadığını, terör örgütünün serbestçe faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Dün Sayın Putin'e de söyledim, Sayın Trump'a da ve diğerlerine de... Bize verilen söz neydi? YPG'yi, PYD'yi bunlar bu bölgelerden çıkaracaklardı. Ne Rusya verdiği sözü tutabildi, ne Amerika... Çıkaramadılar. Şu anda PYD de YPG de buralarda yine terör estiriyorlar. Bunları her iki liderle de paylaştım. Kalkıp şunu diyemiyorlar: 'Hayır çıkardık.' diyemiyorlar. Ama biz yazılı sözleşmemizde onlardan bunun sözünü aldık. Altında imzaları var. Bu sözleri yerine getiremediler. Ne Rusya, ne Amerika... Şimdi kalkıp bize 'Yok şöyle, yok böyle.' diyorlar. Biz gereğini yapıyoruz ama onlar gereğini yapamıyorlar. Teröristler her fırsatta harekat bölgelerimize saldırıyor veya sızmaya çalışıyor."

"İdlib'de mutabakatlara uyulmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de de mutabakatlara uyulmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Rejim neredeyse yüz bin defa ateşkesi bozduğu halde bunu asla gündeme getirmeyenler, kendi topraklarını savunan muhalifleri terörist gibi gösterip saldırılarına gerekçe yapıyor. Sivil yerleşim yerleri insafsızca yerle bir edilip, masum insanlar öldürülürken seslerini çıkarmayanlar, bizim huzuru koruma çabalarımıza ateşle karşılık veriyorlar. Bu iç acıtıcı fotoğrafı sadece seyretmekle kalıp sözde üzüntü beyanında bulunanların beyanları da farklı değildir. Hiçbirinin samimi olmadığını, sorunun çözümü için en küçük bir katkı sağlamadığını yaşayarak görüyoruz. Terör örgütlerine binlerce tır silah, mühimmat, araç, gereç vesaire yardımını yapanlar, rejim çok ciddi manada silah, mühimmat, araç, gereç, füze her şeyi yine bu ülkelerden alırken kimse Türkiye'ye ne bu konuda herhangi bir destek veriyor ne de bu mültecilerle ilgili bize destek veriyor."

"Kapıları kapatmayacağız"

Aylar önce, "Bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız." dediklerini hatırlatan Erdoğan, "Rahatsız oldular, inanmadılar bizim bu söylediklerimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık, şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu, kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün 25-30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız. Bu devam edecek." dedi.

Avrupa Birliği'nin sözünü tutması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz bu kadar mülteciye bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz o zaman siz de buradan bir paylaşımda bulunacaksınız. Bulunmadığınız takdirde biz bu kapıları açarız. Hep yaptığımız gibi yine kendi göbeğimizi kendimiz kesecek, bu mücadeleyi öyle veya böyle mutlaka başarıya ulaştıracağız. Hava savunma sistemlerinde mi sorun yaşıyoruz, en iyisini geliştirecek, en modernini imal edeceğiz. Mühimmatta, tankta, topta, uçakta mı sıkıntı çekiyoruz en ileri teknolojiye sahip olanını üreteceğiz. Bunlar bize biliyorsunuz İHA'yı vermediler, ilk iktidara geldiğimiz zamanlar. İHA'yı yaptık. SİHA'yı zaten hiç vermediler. Hamdolsun onu da yaptık. Şimdi en üst olanını, Akıncı'yı inşallah yapıyoruz, test uçuşları yapıldı. Şu anda başarılı. Seri üretim için hazırlıklar devam ediyor. Daha da ileri gidiyoruz, Allah'ın izniyle insansız denizaltını da yapacağız. Onun da çalışmaları şu anda yapılıyor. Zihinsel tamam, bunun dışındaki adım da atılacak. Muharip asker sayımız mı yetersiz ne kadar gerekiyorsa o kadarını eğitecek, donatacak, ordumuzun saflarına katacağız. Diplomaside yalnız mı bırakılıyoruz. Elimizdeki kozları ve imkanları en etkili şekilde kullanarak bunun da üstesinden geleceğiz. İşte bu anlayışla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

"Her gelen veri, yeniden yükselişe geçtiğimizi teyit ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ülkenin iddialarını hayata geçirebilmesinde en önemli unsurların başında ekonomik gücün geldiğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte biz içeriden dışarıdan, 'Battık, bittik, yıkıldık, şu bu...' Bunların hepsini söylüyorlar değil mi? Böyle bir dönemde biz bu mücadeleyi sürdürüyor muyuz? Sürdürüyoruz. Herhangi bir yerden en ufak bir destek geliyor mu? Yok gelmiyor. Ama biz elhamdülillah maddi imkanlarımızla maddi gücümüzle bu yola devam ediyoruz. İşte Türkiye 2013 yılından beri yaşadığı 2018 yılında da tarihinin en sinsi saldırılarından birine maruz kaldığı ekonomik sıkıntılarını çözme yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Her gelen veri, toparlanma dönemini geride bırakıp yeniden yükselişe geçtiğimizi tekrar tekrar teyit ediyor."

Turizmde 2019 yılının rekorla kapatıldığını belirten Erdoğan, turist sayısının 52 milyona yaklaştığını kaydetti. Turizm gelirlerinin 35 milyar dolar bandına çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Bu yılın ocak ayında da yeni bir rekora imza attık. Ülkemize ocak ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16'dan fazla artarak 1,8 milyon kişiye ulaştı. İnşallah bu yıl, toplam 58 milyon turist, 41 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz." dedi.

"Şom ağızlılara hakkettikleri dersi verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın da 2019'da yüzde 2,2 artarak 180,7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Buna ilave olarak hizmet ihracatının da 54 milyar doları bulduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmde ve ihracatta yakaladığımız bu başarı sayesinde 2019 yılını 1,7 milyar dolar cari fazlayla kapattık. Sanayi üretimimiz aralıkta yüzde 8,6 artarak, ciddi bir sıçrama yaptı. Aynı şekilde perakende satış hacmi de yüzde 11 ile olumlu ivmeyi devam ettirdi. Böylelikle ekonomimizi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6, tamamında ise yüzde 0,9 reel olarak büyütmeyi başardık. Türkiye'nin batacağı, biteceği, yerle yeksan olacağı, küçüleceği söylenen 2019'u neredeyse yüzde 1'lik büyümeyle kapatarak şom ağızlılara hakkettikleri dersi verdik. Özellikle sanayi sektörümüzün son çeyrekte yüzde 5,9 oranında büyümesi kayda değerdir. 2020 yılı gelişmelerine baktığımızda ise ocak ayı imalat satın alma yöneticileri endeksinin 51,3'e yükselerek son 22 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıktığını görüyoruz. Ocak ayında konut satışları yüzde 56, otomobil satışları ise yüzde 100'ün üzerinde arttı. Ocakta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 33,5 ve bir önceki yıla göre yüzde 26,6 arttı."

"Rakamlar tartışmasız ekonomide başarının ifadesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmelere paralel olarak ekonomiye olan güvenin beş aydır istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini bildirdi.

Şubat ayında ekonomik güven endeksinin 97,5'e, kapasite kullanım oranının ise yüzde 76'ya yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu rakamlar tartışmasız bir şekilde ekonomide başarının ifadesidir. Hep birlikte kriz bekleyenleri hüsrana uğratan bir yeniden yükseliş hikayesini yazdık, yazıyoruz. Birbiri ardına gelen olumsuz gelişmelere rağmen yakaladığımız bu güçlü ivmeyi devam ettirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Bu yıl için hedeflenen yüzde 5 büyüme oranı hedefinin aşılacağına inandığını dile getiren Erdoğan, "Eğer yüzde 6 müjdesini verirsek şaşırmayın. Nitekim uluslararası kuruluşlar da ülkemizin büyüme oranıyla ilgili tahminlerini revize etmeye, yükseltmeye başladı. Yavaş yavaş bizim hedefimize doğru yaklaşıyorlar. Gerçi o kadar güncelledikten sonra herkes tahmin eder." dedi.

"Bizi izlemeye devam etsinler" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu duygularla milletvekili olarak geçmişten bugüne, ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sizlerle birlikte daha çok yol yürüyecek, daha çok işler yapacak, daha çok büyük başarılara birlikte imza atacağız. Tabii bütün mesele, birliğimizin, beraberliğimizin korunmasıdır. Bu birliği, bu beraberliği dağıtmaya çalışanlar her zaman olabilir. Yani bunu 'Olmaz' diye bir kenara atmayalım. Her zaman olabilir ama bilesiniz ki bu dava inşallah bunlardan da etkilenmeyecek, milletin teveccühüyle çok daha güçlenerek yoluna devam edecektir. Bu tür yanlış yollara sapanlar, zaten bedelini de onlar ödeyeceklerdir. Hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız, anlayışıyla bu yolda devam edeceğiz."

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA