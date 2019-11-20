Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele...
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz.

20.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:24
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz."

Kaynak: AA
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