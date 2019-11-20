20.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:24

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz."

Kaynak: AA