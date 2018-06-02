Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye İmam Hatip Tepkisi: Birileri Bunu İşletmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. İmam hatip okullarının doluluk oranını tartışmaya açarak hatalı bilgi veren Muharrem İnce'ye tepki gösteren Erdoğan, 'basit bir araştırma yapsan gerçeğe ulaşırdın' dedi.

BU ÜLKE İMAM HATİP MEZUNU CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin İmam Hatiplerle ilgili sözlerine, "İmam hatibe gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da diyor ki 'İmam hatipli gençler, üniversiteye gitme şansınız az.' Bunu da söylüyor. Sana ne. Ondan sonra da öbür türlü konuşuyor. Elhamdülillah bu ülke bir imam hatip mezunu cumhurbaşkanını da başbakanı da gördü. Bunun kararını millet veriyor millet." dedi.

"ANLAŞILAN YİNE BİRİLERİ BUNU TELEFONLA İŞLETMİŞ"

İmam hatipleri israf olarak gören İnce'yi sert dille eleştiren Erdoğan, "Geçenlerde çıkmış, "bu okulların doluluk oranı yüzde 35, israf yapılıyor" diyor. Bula bula israf olarak İmam hatip okullarını mı buldun? Anlaşılan yine birileri bunu telefonda işletmiş." ifadesini kullandı.

"ELİN TOPRAKLARINDA BENİM KIZLARIM BAŞÖRTÜSÜ İLE OKUDU"

Erdoğan, ''AK Parti döneminde doğan gençlerimizin bu karşılaştırmayı muhakkak yapması gerekiyor, sağlık ve ekonominin yanında bu millete en büyük hizmetimizin hak ve özgürlükler olduğuna inanıyorum. 28 Şubat'ın da etkisi ile hak ve özgürlükler alanında enkaz devraldık. Göreve geldiğimizde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken var mıydı. Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsü ile okudu. En saygın okulları bitirdi ama gel gör ki öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.

"BAŞÖRTÜLÜ-BAŞÖRTÜSÜZ BU AYRIMA SON VERDİK"

Benim kızlarım burada okula gidemedi. Kılık kıyafetinden dolayı mesleğini yerine getiremeyen, okula gidemeyen on binlerce gencimizle karşılaştım. Bu devlet anlayışı ile karşı karşıya olduk. Kimdi, CHP zihniyeti. Ama şimdi yalan yanlış 'Ben böyle şeyler yapmam.' diyen bir aday çıkarmışlar ortaya. İmam Hatip'e gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da 'İmam Hatipli gençler üniversiteye gitme şanşınız az ha' diyor. Ya hu sana ne.'' ifadelerini kullandı. Başörtülü-başörtüsüz bir, bu ayrıma son verdik. Tüm gençlerimizi kucakladık. Üniversite kapılarından boynu bükük dönmek zorunda kalmıyor. Başı açık-örtülü yargıda, emniyette, devletin bütün kademelerinde çalışıyor mu, çalışyor.'' dedi.