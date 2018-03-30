Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "( Türkiye ekonomisinin büyümesi) Kredi değerlendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice, umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu var ya bu, ters köşe yapmak değil, dünyada ekonominin şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin."