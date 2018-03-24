Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Chp) Yolsuzlukla, Oy Hırsızlığıyla, Millet...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Chp) Yolsuzlukla, Oy Hırsızlığıyla, Millet...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(CHP) Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(CHP) Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası yoktur."

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