Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Herkes duysun diye Samsun'dan bir kez daha haykırıyoruz, ya olacağız ya öleceğiz. Biz bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Biz milletimizin hissiyatını, ülkemizin kararlılığını, devletimizin tavrını ifade ediyoruz. Birileri hala bizim kararlılığımızı anlayamamış olabilir. Birileri hala bizim sözlerimizi blöf veya altı boş ifadeler gibi görebilir. Birileri hala bizim köşeye sıkışınca sineceğimizi, pusacağımızı sanıyor olabilir. Emin olun çok yanılıyorlar."