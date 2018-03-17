Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Diyarbakırla Aralarına Kimsenin Girmesine İzin...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Diyarbakırla aralarına kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Bizim Diyarbakır'la olan muhabbetimiz öyle buzdan heykel gibi güneşi görünce eriyen türden değildir.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Diyarbakırla aralarına kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Bizim Diyarbakır'la olan muhabbetimiz öyle buzdan heykel gibi güneşi görünce eriyen türden değildir. Biz, Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz." dedi.