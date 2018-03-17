Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Devletimiz, hem sırtını emperyalistlere dayayan kiralık katillere hem de o kiralık katiller sürüsüne sırtını dayayan sözde siyasetçilere hak ettiği dersi vermiştir, verecektir. Anayasa, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak isteyenlere demokrasimizin imkanları sonuna kadar açıktır."