Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Amerika Eğer Teröre Karşı Bizimle Gerçekten...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Amerika Eğer Teröre Karşı Bizimle Gerçekten...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Amerika eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa işte Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: " Amerika eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa işte Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız."

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