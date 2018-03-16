Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: " Amerika eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa işte Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız."