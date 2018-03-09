Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim Vasıtasıyla Bize...
AFRİN HAREKATI'NDA 49. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim Vasıtasıyla Bize...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize bildirdiği kati emirler ve Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesi ortadayken birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi, alakası ve bağı olmayan sözler edip, kafaları karıştırması yanlıştır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla bize bildirdiği kati emirler ve Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesi ortadayken birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi, alakası ve bağı olmayan sözler edip, kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et