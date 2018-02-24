Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: " MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye bu süreçte sergilediği milli duruş için bir kez de kendi memleketi Osmaniye'den teşekkür ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlara kadar milletimizin ve devletimizin bekasını ilgilendiren her konuda kendisi ismiyle müsemma bir şekilde devlet adamı gibi hareket etmiştir."