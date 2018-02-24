Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yerli ve milli olanlarla emperyalist efendilerine gönüllü hizmetkarlık yapanlar, kendilerinden ayrışıveriyor. Maalesef Türkiye'de vatan yansa ateşinde ısınacak kadar yüreği kararmış, gözü dönmüş, asalak bir kesim de var. Bunu da bilmemiz lazım."