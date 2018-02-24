Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dün, yayınladıkları videolarla Türkiye Cumhuriyeti devletine ders vermek için geldiklerini söyleyenler, bugün ülkelerine paçavralara sarılı tabutlarla dönüyorlar. Daha bir ay öncesine kadar bize ve devletimize meydan okuyanlar bakıyorsunuz bugün Batılı efendilerine ağlamaya, 'Bizi kurtarın' diye yalvarmaya başladılar. Hiç beyhude uğraşmasınlar, kime ağlarlarsa ağlasınlar, kime yalvarırlarsa yalvarsınlar, onlara hak ettikleri dersi vereceğiz."