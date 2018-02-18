Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Kim ne derse desin, hiç bu yapılan ajitasyonlara falan bakmayın. Bazıları diyor ki 'Diplomatik hareket kabiliyeti kısıtlandı.' Hayır, tam tersine, masada ülkemiz yoksa, bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir."