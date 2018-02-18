Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdi, PKK'sı da Deaş'ı da Pyd'si de Hepsi...
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdi, PKK'sı da Deaş'ı da Pyd'si de Hepsi...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdi, PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de hepsi gömülmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdi, PKK'sı da DEAŞ'ı da PYD'si de hepsi gömülmeye başladı. Biz ne dedik? 'Bunları açtıkları çukurlara gömeceğiz' dedik. Gömdük mü, gömdük. Gömmeye de devam edeceğiz. ya buraları bırakıp gidecekler o kendilerine ellerini açanlara, veyuhut da silahları gömecekler, üzerine de betonu atacaklar."

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