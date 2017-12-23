Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletvekili Dokunulmazlığını Teröristlere Kalkan...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletvekili Dokunulmazlığını Teröristlere Kalkan...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milletvekili dokunulmazlığını teröristlere kalkan olmak için kullanan, belediye araçlarını teröristlere tahsis eden bir anlayışın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey bulunmadığı açıktır. Devletten gelen parayı Kandil'e gönderenlerle bizim yürüyecek yolumuz yoktur."

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