Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İşgal Devleti İsrail Fırsattan İstifade ile...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İşgal devleti İsrail fırsattan istifade ile uyguladığı devlet terörünün dozunu artırarak down sendromlu çocuklara, Muhammed'e, kadınlara, 15 yaşındaki Cüneydi'ye, tekerlekli sandalyedeki engellilere saldırmaya, suç çetelesini zenginleştirmeye başladı. Filistinli kardeşlerimizin kanını dökmek için adeta fırsat kollayanlar, bir de kalkıp utanmadan, sıkılmadan şahsım ve ülkemizle ilgili densiz beyanlarda bulunuyorlar."