Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Amerikan yönetimini bir an önce Genel Kurul'da oluşan dayanışma tablosunu doğru okuyarak hatasından dönmeye çağırıyorum. Yanlışta ısrar ederek gerilimi daha fazla tırmandırmanın kimseye faydasının olmadığı, atılan her adımla bir kez daha ortaya çıkıyor."