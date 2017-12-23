Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak İlk Kıblemiz Kudüs'ü İşgalcilerin,...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye Olarak İlk Kıblemiz Kudüs'ü İşgalcilerin,...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye olarak ilk kıblemiz Kudüs'ü işgalcilerin, eli kanlı katillerin insafına asla terk etmeyeceğiz. Kudüs'ün tarihi statüsünün bir emrivakiye kurban edilmesine kesinlikle rıza göstermeyeceğiz."

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