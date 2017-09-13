Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önemli Adımlar Atıyoruz, Şurada Bir S-400...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önemli adımlar atıyoruz, şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya. Ne olacaktı, sizi mi bekleyeceğiz?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Önemli adımlar atıyoruz, şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya. Ne olacaktı, sizi mi bekleyeceğiz? Biz de bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız."