Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yaşadığımız Dönem ve İçinde Bulunduğumuz Şartlar...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Yaşadığımız dönem ve içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle bizim ömrümüz zaten hep kavgayla geçti. Hayatımızın her döneminde Türkiye'ye ve Türk milletine düşman kim varsa onlarla kavga ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Darbecilerle, darbe heveslileriyle, vesayet odaklarıyla, karanlık lobilerle, terör örgütleriyle, her türden ihanet çeteleriyle kavgamızı Allah ömür verdikçe devam ettirmekte de kararlıyız. Kendimiz için değil uğruna canımızı vermeyi göze aldığımız değerlerimiz, ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için yürüttüğümüz bu kavgada yanımızda olan herkesten Allah razı olsun."