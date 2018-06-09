Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

AK Parti Samsun milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Bafra ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.

Alparslan Türkeş Parkı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluşan Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimde destek istedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını 19 yıl yaptığını belirten Yılmaz, "Artısıyla eksisiyle kendimi Samsun'un ihtiyaçlarına amade edip elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu döneme gelindiğinde ise bana tekrar devam edip etmeyeceğimi sorduklarında, büyüklerim ne öngörüyorsa o şekilde devam edeceğimi belirttim." diye konuştu.

Seçimin artık yaklaştığına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı'nda Samsun halkına hitap edecek. 24 Haziran seçimlerini ben şu şekilde görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana, yani 95 yıldır süren demokrasi mücadelesinin aslında taçlandığı, Türk halkının demokrasi mücadelesinin muvaffakiyeti diye tarif edebilecek bir seçimdir. 95 yıldır süren parlamenter demokrasiden sonra cumhurbaşkanlığı sistemine dönüşü, Türk halkının el ve oy birliği ile onayladığı bir seçim olacak. Ülkemizin muvaffakiyeti ve gelecek hayallerimiz ile ilgili konulardaki kaygılarımızın ortadan kalktığı bir seçim olacak."

Yılmaz, daha sonra dernek ve sendika başkanlarının sorunlarını dinledi.