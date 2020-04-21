Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Normale Dönebileceği Tarihi Açıkladı
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Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Türkiye, Teknoloji

Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Normale Dönebileceği Tarihi Açıkladı

Koronavirüs salgınının ülkemizdeki seyri ile ilgili endişeler devam ederken konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı'ndan geldi.

21.04.2020 17:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:53
Cumhurbaşkanı Türkiye'nin Normale Dönebileceği Tarihi Açıkladı

Koronavirüs salgınının ülkemizdeki seyri ile ilgili endişeler devam ederken konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında yatay seyre geçildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Ülkemizde salgının yatay seyre geçtiğini söyleyen Erdoğan, bayramdan sonra normal hayata geçişi hedeflediklerini açıkladı.Salgında yatay seyre geçilmesi her ne kadar olumlu bir durum olsa da bu aşamada önlemleri elimizden bırakmamamız gerektiğini aktardı. Koronavirüs salgınının son bulması açısından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmenin büyük bir önemi konuşmada tekrar hatırlatıldı.

Türkiye'nin dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs salgını ile yoğun mücadele içerisinde olduğunu belirten Erdoğan, "Temelde bir sağlık sorunu olan bu salgın, ekonomik sonuçları itibarıyla da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük kriz haline dönüşmüştür. Özellikle gelişmiş ülkelerin böyle kapsamlı bir kriz karşısında yaşadıkları çaresizlik, gelecekle ilgili tüm öngörülerin yeniden yapılmasını zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ne zaman normale dönecek?

Koronavirüs salgını kapsamında video konferans olarak yapılan toplantıda, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin sağlık altyapısına da değinen Erdoğan, ülkemizin sağlık altyapısının güçlü olduğunu ve gereken tedbirlerin zamanında alındığını söyledi.

Erdoğan, MYK toplantısında koronavirüs salgınının, ekonomik açıdan bakıldığında İkinci Dünya Savaşı'dan sonraki en büyük kriz haline döndüğünü ifade etti. Ayrıca Ramazan ayı boyunca alınan önlemlerin en yüksek seviyede tutulacağını belirterek bayram sonrası normal hayata dönüşü hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: Tamindir

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