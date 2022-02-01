Cumhurbaşkanı 'Trabzon Gençlik Buluşması' ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Recep Tayyip Erdoğan Trabzon Gençlik Buluşması bugün mü?

Trabzon Gençlik Buluşması ne zaman, saat kaçta başlıyor? Trabzon Gençlik Buluşması hangi kanalda?

TRABZON GENÇLİK BULUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilecek olan "Trabzon Gençlik Buluşması" bu akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Program bazı TV kanallarında canlı olarak yayınlanacaktır. Hangi kanallarda yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Trabzon Gençlik Buluşması" bugün 1 Şubat 2022 Salı günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

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