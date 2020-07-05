Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir'de anayasa referandumunun eylülde yapılacağı sinyalini verdi
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Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir'de anayasa referandumunun eylülde yapılacağı sinyalini verdi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni anayasa değişikliğini eylül ayında referanduma götürmek istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Cezayir'de anayasa referandumunun eylülde yapılacağı sinyalini verdi
05.07.2020 00:31 | Son Güncelleme: 05.07.2020 00:34

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni anayasa değişikliğini eylül ayında referanduma götürmek istediğini belirtti.

Fransa merkezli France 24 kanalında anayasa değişikliğiyle ilgili soruları yanıtlayan Tebbun, haziranda yapılması planlanırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen referandumu eylül ayı sonunda yapmak istediğini dile getirdi.

Tebbun, muhaliflerin, "halk hareketi tutukluları" olarak adlandırdığı kişilerle ilgili genel af çıkarılması konusunda ise "Bu mümkün zira ülkede sükunet istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 8 Ocak'ta en fazla 3 ay içinde yeni bir anayasa hazırlamak için uluslararası anayasa uzmanı Ahmed Laraba liderliğindeki 17 üyeli bir uzmanlar heyeti görevlendirmişti.

Cezayir'de önceki anayasa değişiklikleri eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın üçüncü dönem cumhurbaşkanı olmasının önünü açmak için 2009 ve 2014 yıllarında gerçekleşmişti.

Buteflika döneminde yapılan bu değişiklikler, Cumhurbaşkanlığına yürütme ve yargıda geniş yetkiler tanımasıyla muhalifler tarafından sıkça eleştirilmiş, sistemdeki tıkanıklıkların gerekçeleri arasında gösterilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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