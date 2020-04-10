Cumhurbaşkanı talimat verdi, Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ile danışma timlerine sağlık malzemesi gönderildiğini bildirdi.
10.04.2020 11:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:55
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ile danışma timlerine sağlık malzemesi gönderildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA