Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı
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Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile İran sınırındaki 3 sınır kapısının açılması talimatı vermesinin ardından Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile İran sınırındaki 3 sınır kapısının açılması talimatı vermesinin ardından Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı.

Sağlıktan ekonomiye birçok alanı olumsuz etkileyen korona virüs, etkisini en çok ekonomi alanında hissettirdi. Van ekonomisinin korona virüs nedeniyle zarar görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye ile İran sınırındaki 3 sınır kapısının 17 Mayıs'tan sonra açılması talimatı verdiği belirtildi. Bu kapsamda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da hazırlıklar başladı.

Gürbulak Sınır Kapısı önünde İran'a geçmek için bekleyen 7 kilometrelik tır kuyruğu arasında bekleyen Mustafa Akpolat, "Biz burada 3 gündür bekliyoruz. Biz tanker sahasındayız burası daha hızlı ilerliyor. İnşallah biran önce geçeriz. Burada bekleyen tahmini bin 700 tır var. Bizler de bekliyoruz, daha geçemedik" şeklinde konuştu. - AĞRI

Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı
Cumhurbaşkanı talimat verdi, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hazırlıklar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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