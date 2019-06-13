Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır"

"Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın"

" S-400, F-35 ve Patriot meselesi öncelikli olarak Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak için atılan adımlardır"

"Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir"

"İdlib'de yaşanan gelişmeler bizim için endişe kaynağı"

ANKARA(İHA)- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA