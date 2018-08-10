Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Hiçbir Tehdit Şantaj, Operasyon Türkiye'nin İradesini Yıldıramaz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dövizdeki ani yükselişe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hiçbir tehdit şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla ekonomik durum ile ilgili değerlendirmede bulundu. Kalın, mesajında, "Hiçbir tehdit şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra her şey çöktü, bitti diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi kazanacak. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA