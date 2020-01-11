Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşüyor

11.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:27

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşüyor.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey dün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA